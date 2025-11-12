Der Thüringerwald-Verein Ilmenau lädt zweimal im Monat zu einer Wanderung in die Region ein. Eines der jüngsten Ziele war Friedersdorf. Offen sind die Wanderungen für jedermann. Zwar gibt es seitens des Vereins einen Jahreswanderplan. Wer kein Vereinsmitglied ist, kennt die Termine und Ziele nicht. Deshalb wird, wann immer möglich, der Termin in der Heimatzeitung veröffentlicht. So war es auch für die Wanderung auf dem Rundweg Friedersdorf.