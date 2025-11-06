Der erste Ausbauabschnitt des „Friedensweg Rhön 2.0“ ist nahezu abgeschlossen und setzt ein eindrucksvolles Zeichen für eine moderne Erinnerungskultur entlang des Grünen Bandes. Auf dem ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen wurden 22 neu gestaltete Friedenswegtafeln errichtet – von der „Goldenen Brücke“ an der Schanz bei der ehemaligen Grenzübergangsstelle Henneberg/Eußenhausen bis zur Straße von Helmershausen nach Weimarschmieden. Aktuell sind die Tafeln mit den Nummern 8 bis 22 bereits installiert und für Wanderer zugänglich. Die Tafeln 1 bis 7 folgen zeitnah. Sie werden den Wanderweg vom einstigen Grenzübergang über die Schanz bis kurz vor den Dachsberg vervollständigen.