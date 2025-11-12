Ein bedeutendes Stück der jüngeren Zeitgeschichte erlebbar und unvergessen machen: Der in den 1990er-Jahren geschaffene Friedensweg zwischen Henneberg/Eußenhausen und Birx wurde in den vergangenen Monaten neu belebt, mit neuen, aktuellen Info-Tafeln ausgestattet und soll so Besucher beim wandern auf insgesamt rund 40 Kilometern anregen, sich zu diesem Teil der Geschichte anschaulich und detailliert zu informieren. Am Sonntag wurden auf dem Dachsberg bei Hermannsfeld, in unmittelbarer Nähe zum restaurierten Grenzturm und dem Weltfriedenskreuz, die letzten beiden Schautafeln des ersten Abschnitts des Weges feierlich enthüllt.