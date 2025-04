Im zweiten Anlauf kam am Donnerstag ein Antrag der Ilmenauer AfD-Fraktion zum Thema „Mayors for peace“ (Bürgermeister für den Frieden) erneut in die Stadtratssitzung – und wurde dort nach einigen Diskussionen befürwortet. Im Grunde geht es in der AfD-Forderung darum, dass sich die Stadt Ilmenau angesichts der weltpolitischen Situation zur Friedensarbeit bekennen soll. In vorangegangenen Diskussionen fanden die Stadträte anderer Fraktionen, das sei eine Selbstverständlichkeit und somit ebenso überflüssig wie unnötig im Hinblick auf die lokale Bedeutung.