Maduro drohte mit Gefängnis

Schon damals wetterte Maduro, auch gegen Machado gerichtet: "Als Bürger sage ich: Diese Leute müssten hinter Gittern sein." Irgendwann tauchte die Oppositionsführerin dann unter. Im Januar dieses Jahres zeigte sie sich noch einmal öffentlich. Machado wurde bei einer Kundgebung im Mittelklasse-Stadtteil Chacao in Caracas begeistert gefeiert, war dann aber plötzlich verschwunden. Sie sei kurzzeitig entführt und dann wieder frei gelassen worden, berichtete sie. Die Regierung wies das zurück.

Doch seither macht sie aus dem Untergrund gegen Maduro und den nach ihren Worten von ihm geleiteten "narco-kommunistischen Staat" mobil. Sie habe alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um sich zu schützen, sagte sie in einem Interview mit dem Sender NTN24. Sie stellte aber auch klar: Sollte ihr etwas geschehen, sei die Absprache mit ihrem Team, wie geplant weiterzumachen. "Die Freiheit Venezuelas wird niemals über etwas verhandelt werden, das mit mir zu tun hat."