Wie geht es jetzt weiter?

Machado könnte versuchen, heimlich in ihre Heimat zurückzukehren, beispielsweise über die weitgehend ungesicherte grüne Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela. Ihre Tochter Ana Corina Sosa Machado sagte bei der Verleihung des Friedensnobelpreises in Oslo, dass ihre Mutter schon bald wieder zurück in Venezuela sein werde. Oder sie lässt sich in Spanien oder den USA nieder, wo es jeweils eine große venezolanische Diaspora und über Jahre aufgebaute Netzwerke der Opposition gibt. Für ihre politische Arbeit würde sie im Ausland viel bessere Bedingungen vorfinden als in Venezuela - allerdings zu dem Preis, dass sie dann fern der Heimat ist, für deren Zukunft sie seit Jahren erbittert kämpft.