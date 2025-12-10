Was droht Machado bei einer Rückkehr nach Venezuela?
In Venezuela wird unter anderem wegen Vaterlandsverrats gegen Machado ermittelt. Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Machado als flüchtig zu betrachten, sollte sie das Land verlassen. Bei einer Rückkehr nach Venezuela könnte sie demnach festgenommen werden. Denkbar wäre aber auch, dass ihr die Einreise in ihr Heimatland verweigert wird. Machado selbst befürchtet das Schlimmste. "Mir sind alle erdenklichen Verbrechen vorgeworfen worden, bis hin zu Terrorismus", sagte sie in einem Interview des norwegischen Senders NRK. "Das Regime ist sehr deutlich geworden. Maduro hat gesagt, dass sie mich töten werden, wenn sie mich erwischen."