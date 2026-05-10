Zugegeben – groß war der Zulauf am Samstagnachmittag nicht gerade, als der „Verein Meiningen 369 – Bürger für Frieden, Freiheit und Demokratie e.V.“ auf den Marktplatz eingeladen hatte. Vorgestellt wurde dort das Manifest des „European Peace Project“, das Europäische Friedensprojekt. „Dieses wird europaweit“, hieß es in der Ankündigung, „zeitgleich in tausenden Städten stattfinden und setzt ein Zeichen der Bürger für ihren unbedingten Friedenswillen.“ Möglichkeiten für Gespräche untereinander, für den Austausch eigener Gedanken zu diesem wichtigen Thema waren geplant. Und das in einer Zeit, in der es weltweit wieder Kriege ohne Ende gibt, in der Regierungen vieler Länder wieder Gebietsansprüche stellen – und diese wieder gewaltsam in die Tat umsetzen wollen.