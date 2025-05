Friedenslösung nicht in Sicht Rubio: Russland und Ukraine "noch weit voneinander entfernt"

Rubio hatte zuletzt mehrfach damit gedroht, dass die USA sich aus den Vermittlungen über Ende des russischen Angriffskriegs zurückziehen könnten. Es gebe noch "wichtigere Probleme" in der Welt, sagte er nun. "Nicht, dass ein Krieg in der Ukraine nicht wichtig wäre, aber ich würde sagen, dass das, was mit China passiert, wichtiger für die Zukunft der Welt ist, und natürlich, die nuklearen Ambitionen des Iran."