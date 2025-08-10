„Nur ein Schatten blieb von ihm in Hiroshima…“ Das Lied, 1970 erstmals von der britischen Rockband Wishful Thinking auf die Bühne gebracht, bekannter durch die deutschsprachige Version der Puhdys aus dem Jahr 1982, am Freitagabend auf dem Sonneberger Pikoplatz von Kristina Jakobs interpretiert, setzte das Thema. 80 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf die japanischen Großstädte Hiroshima und Nagasaki am 6. und 9. August 1945 hatte ein Friedensbündnis zu einer Kundgebung auf dem Pikoplatz eingeladen.