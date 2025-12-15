Friedensgespräche: Worum es beim Ukraine-Gipfel in Berlin geht

Berlin will hier eine rechtlich verbindliche Abmachung erreichen, hinter der die europäischen Nato-Partner stehen und auch die USA.

Was will die EU mit dem russischen Vermögen machen?

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vorgeschlagen, die russischen Vermögenswerte für Darlehen an die Ukraine zu nutzen. Moskau soll das Geld demnach nur dann zurückbekommen, wenn es nach einem Ende des Krieges Wiedergutmachung für die entstandenen Schäden leistet.

Im Idealfall soll die Umsetzung des Plans an diesem Donnerstag bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten beschlossen werden. Bislang bremst hier mit Belgien allerdings noch ein wichtiger Akteur. Die dortige Regierung sieht erhebliche rechtliche und finanzielle Risiken und fürchtet um die Existenz des belgischen Finanzinstituts Euroclear. Der sogenannte Zentralverwahrer verwaltete zuletzt etwa 185 Milliarden Euro der russischen Zentralbank, die nun zumindest vorläufig für die Ukraine genutzt werden sollen.

Wie ist die Haltung der Ukraine?

Die Haltung der Ukraine lässt sich auf die Formel reduzieren "Ja, aber ...". Für Kiew besteht weiter die Kunst darin, einerseits Washington das Gefühl zu geben, dass die Hauptpunkte des Friedensplans unterstützt werden, jedoch gleichzeitig zusätzliche Bedingungen zu stellen, die eine Annahme von russischer Seite ausschließen. Augenscheinlich ist dies bei der Schlüsselfrage möglicher Gebietsabtretungen. So ließ Selenskyj zuletzt zu, dass die ukrainischen Truppen sich aus den noch verbliebenen Teilen des Donbass zurückziehen könnten. Doch verlangt er gleichzeitig einen für Moskau inakzeptablen Rückzug der russischen Einheiten aus der Region.

Ähnlich verhält es sich mit dem zweiten für Kiew essenziellen Punkt - dem Nato-Beitritt. Auch hier ist für Selenskyj eine Form von Verzicht vorstellbar, wenn es gleichzeitig vergleichbare bilaterale Sicherheitsgarantien von den USA gibt. Kiew erwartet dabei jedoch mehr als nur Geld und Waffenlieferungen. Die Garantien sollten zumindest eine abschreckende Truppenpräsenz enthalten.

Wie ist die Haltung Russlands zu den Friedensverhandlungen?

Russland erwartet von der Beteiligung der Europäer an den Verhandlungen aus Sicht des Kremls nichts Gutes. Kremlchef Wladimir Putin wirft der EU vor, den Krieg mit Waffenlieferungen an die Ukraine am Laufen zu halten. Russland warnt auch davor, sein in Belgien eingefrorenes Milliardenvermögen für die weitere Finanzierung des Krieges zu nutzen. Zwar hatte sich Putin bereiterklärt zu Verhandlungen. Zugleich wies er darauf hin, dass Moskau seine Kriegsziele auch auf dem Schlachtfeld erreichen könne, sollten die diplomatischen Bemühungen scheitern.

Putin besteht vor allem darauf, dass eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine dauerhaft und rechtlich verbindlich ausgeschlossen wird. Das Streben der Ukraine in die Nato ist aus Kremlsicht als eine Initialzündung für Russlands Überfall auf die Ukraine im Februar 2022.

Zweiter großer Knackpunkt sind Russlands Gebietsforderungen. Der Kreml verlangt, dass Kiew seine Truppen auch aus jenen Teilen in der umkämpften Industrieregion Donbass abzieht, die Russland bisher nicht erobern konnte und die von der Ukraine weiter kontrolliert werden. Russland lobte dabei vor den Gesprächen in Berlin den Einsatz der USA. "Die Amerikaner kennen nicht nur unsere Position, sondern verstehen sie auch", sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow nach Gesprächen mit dem US-Gesandten Steve Witkoff, der in Berlin auch die Kreml-Haltung überbringen soll.

Wie ist die Lage an der Front?

An der Front verschlechtert sich die Situation für die ukrainischen Truppen fast an allen Frontabschnitten. Die strategisch wichtige Bergarbeiterstadt Pokrowsk ist gefallen, verbliebene ukrainische Einheiten im benachbarten Myrnohrad sind von einer Einschließung bedroht. In der Stadt Kostjantyniwka wird bereits gekämpft, und nach dem Fall von Siwersk könnte sich die Front auch bald der Großstadt Slowjansk wieder nähern.

Auch im südukrainischen Gebiet Saporischschja wankt die ukrainische Verteidigung immer öfter. Bei Huljapole konnte ein russischer Durchbruch vorerst mit Mühe aufgehalten werden. Das ukrainische Grundproblem, der Mangel an Soldaten, macht sich überall bemerkbar. Die jüngste Anordnung, Statistiken zu Fahnenflucht geheim zu halten, wird den allgemeinen Trend dabei kaum ändern können.