Friedensgespräche Selenskyj weist Trump-Äußerungen als Desinformation zurück

Selenskyj nennt Trump-Forderung "unseriös"

Auch den Vorwurf zu angeblich versickerten US-Hilfen wies er zurück. "Der Krieg hat uns 320 Milliarden US-Dollar gekostet, 120 kamen von uns. 200 sind von den USA und der EU", sagte der Staatschef zu ausländischen Waffenlieferungen. Hinzu kämen noch etwas mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Budgetunterstützung und humanitärer Hilfe. Er bezeichnete die Trump-Forderung in Höhe von 500 Milliarden US-Dollar als "unseriös". "Wir sind bereit für ein ernsthaftes Dokument, aber wir brauchen Sicherheitsgarantien", betonte Selenskyj. An dem Vertrag, der unter anderem einen US-amerikanischen Zugriff auf ukrainische Rohstoffe vorsieht, werde weiter gearbeitet. Trump hatte in einem Interview gesagt, er wolle als Gegenleistung von der Ukraine seltene Erden im Wert von 500 Milliarden Dollar.