Die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgte in verschiedenen Schritten: Zunächst waren 36 Städte und Gemeinden unterschiedlicher Größe aus Mittel-, Nord-, Ost- und Südwestthüringen per Zufallsentscheid ermittelt worden. Aus diesen Kommunen waren dann 10.000 Menschen angeschrieben worden. Interesse an einer Mitarbeit bekundete eine niedrige Prozentzahl.

Am Ende wurden unter den Interessierten 200 Menschen ausgelost, die in den vier regionalen Gremien mitarbeiten. Die Aktiven in den Bürgerräten stehen nach früheren Angaben nach Alter, Geschlecht, Bildungsstand, Migrationshintergrund und regionaler Herkunft repräsentativ für die Thüringer Bevölkerung.

An welchen Themen sie arbeiten und welche Fachleute sie dabei einbeziehen, entscheiden die Bürgerräte selbst. "Im Mittelpunkt stehen Fragen von Frieden und Diplomatie, zugleich können auch andere Themen zur Sprache kommen, die die Menschen bewegen", hatte Voigt zum Start gesagt.

Abschlussbericht im Mai 2027 erwartet

Nach früheren Angaben der Staatskanzlei ist das Ziel der Bürgerräte, "der sonst eher "stillen Mehrheit" eine Stimme zu geben und einen konstruktiven Dialog in diesem Themenfeld zu ermöglichen". Die Teilnehmenden würden eingeladen, gemeinsam Empfehlungen für die Politik und für das Miteinander in Kommunen, Kreisen und Regionen zu erarbeiten. "Im Mittelpunkt steht die Stärkung des Friedens und der Diplomatie auf allen Ebenen unserer Gesellschaft."

Im Sommer hatte es eine Art landesweite Anhörung des Bürgerrates in Erfurt gegeben. Seit Ende September werden die bisherigen Diskussionen in vier regionalen Schreibwerkstätten zusammengefasst. Bis Ende Dezember sollen sie gebündelt und ausgewertet werden.

Im Januar 2027 sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann im Rahmen der finalen Schreibwerkstatt über die Empfehlungen und Anregungen abstimmen. Aus dieser Abstimmung wird sich der Abschlussbericht speisen, der im Mai 2027 vorgestellt werden soll.