Drinnen wurde informiert, draußen wurde diskutiert: So stellte sich die Szenerie am Montagabend in der hereinbrechenden Dunkelheit vor dem Kulturhaus „Taube“ am Ortseingang von Friedelshausen dar. Denn: Nur Einwohner erhielten Zutritt zu einer von der Gemeinde initiierten Informationsversammlung, bei der es sich alles um ein Thema drehte: Die geplante Errichtung einer Windparkanlage in der Gemarkung durch die BayWa r. e. AG.