Friedelshausen: Mit Herz und Know-how für Bäume

Interessierte halfen Baumwart Maik Puppe in den Streuobstwiesen- Foto: Lea Hohmann

In Friedelshausen in der Thüringer Rhön befreiten zahlreiche Helfer gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband Thüringer Rhön e. V. Streuobstwiesen von Misteln, die den alten Obstbäumen zunehmend zusetzen. Ziel war es, auf die Bedeutung regelmäßiger Pflege aufmerksam zu machen und das Wissen rund um Baumschnitt und Mistelmanagement weiterzugeben. „Eine Mistel trägt erst nach sechs Jahren Beeren – wer regelmäßig alle zwei bis drei Jahre schneidet, kann ihre Vermehrung wirkungsvoll eindämmen“, erläuterte Maik Puppe, erfahrener Baumwart aus Schmalkalden. Die Teilnehmer lernten, woran man einen Befall erkennt, wie tief geschnitten werden darf und wann Bäume besser geschont werden sollten.