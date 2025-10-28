Friedelshausen: Mit Herz und Know-how für Bäume

Um auf die Pflegebedürftigkeit der Streuobstbestände in der Rhön aufmerksam zu machen und ihre Erhaltung zu sichern, packten zahlreiche Freiwillige beim länderübergreifenden Pflegezonentag im Unesco-Biosphärenreservat Rhön tatkräftig mit an. Mit Astscheren, Handschuhen und viel Engagement wurden alte Obstbäume geschnitten, Misteln entfernt und die Streuobstwiesen gepflegt – ein praktischer Beitrag zum Erhalt der einzigartigen Kulturlandschaft. Rund um die alten Baumreihen trafen sich Jung und Alt, um gemeinsam zu lernen, zu handeln und die Vielfalt der Rhöner Streuobstwiesen zu bewahren.