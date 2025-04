Friedelshausen: Hauptstraße dicht: Straßensperrung mit Hindernissen

Seit Anfang der Woche ist die Ortsdurchfahrt L 2618 in Friedelshausen wegen Bauarbeiten am Straßenkörper für den Verkehr komplett gesperrt. Der Lkw-Verkehr wird großräumig umgeleitet. Schilder weisen darauf hin. Die Vollsperrung gilt nach Auskunft des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen noch bis Donnerstag, 17. April. Ab Dienstag, 22. April, folgt eine halbseitige Sperrung der Hauptstraße, die bis zum Freitag, 2. Mai, gilt. In diesem Zeitraum sollen dann die Reparaturarbeiten am Wassernetz fertiggestellt werden. Eine innerörtliche Umleitung ermöglicht in der Zeit der Vollsperrung den Durchfluss für den kleinen Verkehr.