Mehr als 800 Gäste kamen übers Wochenende zum Lindenfest nach Friedelshausen – eine Zahl, die die Erwartungen des Vereins mehr als erfüllt hat. Zum Auftakt am Freitag verwandelte die Schauburg2Go aus Zella-Mehlis die Festhalle in ein Sommerkino. Gezeigt wurde die Komödie „Der Spitzname“ – ein unterhaltsamer wie tiefgründiger Film über Freundschaft, alte Schulzeiten und unausgesprochene Wahrheiten. Ein schöner Auftakt, der in gemütlicher Atmosphäre bei Popcorn und Nachos genossen wurde. Das mobile Kino kam so gut an, dass der Förderverein dies gern wiederholen möchte – dann mit einem echten Familienfilm.