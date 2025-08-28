Vom Neuen Friedberg führt der Weg hinab in Richtung Teichbaude. Auf sandigem Boden geht es zwischen Gartengrundstücken und hoch in den Himmel ragenden Bäumen immer weiter bergab. Holzschilder mit fantasievollen Namen und bunten Zeichnungen weisen den Weg. Und nach einigen hundert Metern signalisieren lebhafte Kinderstimmen das Erreichen des Ziels. Natur-Kinder-Garten steht in großen Lettern am Eingangstor zum Gartengrundstück der Friedberger Waldwichtel. Einem Kleinod mitten im Grünen, wo die Kinder viel Zeit verbringen und zweimal die Woche den ganzen Tag betreut werden. Das ist Teil des Konzepts in Suhls einzigem Naturkindergarten.