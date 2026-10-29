Mit dem Auszug der letzten Bewohner in Richtung Eisenberg und Gera geht auf dem Suhler Friedberg ein Kapitel zu Ende, das den Umgang mit Flüchtlingen und die öffentliche Meinung dazu nicht nur nachhaltig prägte, sondern auch veränderte. Denn als die für 750 Menschen geplante Einrichtung als Außenstelle der Erstaufnahme Eisenberg auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle im Sommer 2014 quasi über Nacht und ohne Wissen der Stadt und ihrer Bewohner ihren Betrieb aufnahm, war die Welle der Hilfsbereitschaft groß. Viele Suhler sammelten Spenden, brachten Kleidung, Kinderzubehör und kleine Geschenke in die damals noch frei zugänglichen ehemaligen Wohnblocks der einstigen Offiziershochschule der DDR-Grenztruppen.