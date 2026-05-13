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  6. Radler haben’s geschafft

Freundschaftstour Radler haben’s geschafft

Passend zum Thema mit einem „Rhöner Radler“ haben Rhönblick-Vertreter zwei Radfahrer aus Frankreich begrüßt, die weit über 1000 Kilometer in den Waden hatten.

Freundschaftstour: Radler haben’s geschafft
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Mehr als 1000 Kilometer haben Silvain und Nicolas (Erster und Dritter von rechts) erstrampelt, hier in Bad Neustadt. Foto:  

Sogar überpünktlich sind die beiden Radfahrer am Dienstag in der Rhön angekommen, die eine weite Strecke aus dem französischen Meyssac unter die Räder genommen hatten – eine Freundschaftsfahrt zur Partnergemeinde Rhönblick und in deren Ortsteil Bettenhausen. In Empfang genommen wurden sie und ihre motorisierten Begleitfahrer in Bad Neustadt auf dem Markt von Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich und den Radwegewarten der Gemeinde. Man stärkte sich, bevor Hans-Peter Ludwig und Holger Hörnlein mit den beiden Franzosen den letzten Abschnitt nach Bettenhausen gemeinsam fuhren.

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Bei der Ankunft in Bettenhausen: Glücklich, aber geschafft. Und überaus herzlich empfangen. Foto: privat

In Bettenhausen – ebenfalls überpünktlich – kam der Tross am frühen Nachmittag an. Der Freundschaftsverein mit Claudia Schott empfing hier alle herzlich und es gab ein gemeinsames Essen. Weitere 26 Franzosen werden am Donnerstag per Bus erwartet.