Freundschaftstour: Radler haben’s geschafft

Sogar überpünktlich sind die beiden Radfahrer am Dienstag in der Rhön angekommen, die eine weite Strecke aus dem französischen Meyssac unter die Räder genommen hatten – eine Freundschaftsfahrt zur Partnergemeinde Rhönblick und in deren Ortsteil Bettenhausen. In Empfang genommen wurden sie und ihre motorisierten Begleitfahrer in Bad Neustadt auf dem Markt von Rhönblick-Bürgermeister Christoph Friedrich und den Radwegewarten der Gemeinde. Man stärkte sich, bevor Hans-Peter Ludwig und Holger Hörnlein mit den beiden Franzosen den letzten Abschnitt nach Bettenhausen gemeinsam fuhren.