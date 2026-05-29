Freundschaftsspiele: Nach Union kommt auch Bayer ins Paradies

Unsere Empfehlung für Sie Bundesligist spielt in Thüringen Jena testet im Juli gegen Union Berlin Der neue Trainer des FC Carl Zeiss ist noch nicht offiziell vorgestellt. Für die Saisonvorbereitung hat der Fußball-Regionalligist trotzdem schon Pflöcke eingeschlagen.

Nach den bisher drei Aufeinandertreffen der Jenaer mit Bayer im DFB-Pokal im Viertelfinale 1992 und den beiden Erstrundenpartien 2012 und 2024 wird es somit das insgesamt vierte Mal sein, dass die Leverkusener ihre Visitenkarte im Ernst-Abbe-Sportfeld abgeben. „Dass wir die Werkself“ ganz herzlich in Thüringen und in Jena willkommen heißen dürfen, ist auch auf die beeindruckende Atmosphäre unserer Pokalbegegnung 2024 zurückzuführen, nach der die Kontakte zwischen den Vereinen stets aufrechterhalten wurden. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und sind sicher, dass die FCC-Fans auch diesmal für einen besonderen Rahmen sorgen werden“, sagte Widera.