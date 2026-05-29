Freundschaftsspiele: Nach Union kommt auch Bayer ins Paradies

Beim FC Carl Zeiss Jena hat der Vorverkauf für die Spiele gegen die beiden Bundesligisten 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen begonnen.
Der FC Carl Zeiss Jena kann den zweiten Hochkaräter für seinen Saisonstart gewinnen.
Beim FC Carl Zeiss Jena hat der Vorverkauf für die Spiele gegen die beiden Bundesligisten 1. FC Union Berlin und Bayer Leverkusen begonnen.
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Der Fußball-Regionalligist konnte nach den Berlinern einen zweiten hochkarätigen Gegner für seinen Saisonstart gewinnen. Während die Partie gegen Union bereits am 12. Juli im Rahmen der Saisoneröffnung stattfindet, gastieren die Leverkusener am 1. August im Jenaer Paradies.
„Auch wenn am 1. August die neue Regionalligasaison bereits begonnen hat, so freuen wir uns gerade für unsere jungen Spieler, sich auf europäischem Topniveau messen zu können. Diesem Spiel kommt daher für deren Entwicklungskurve eine besondere Bedeutung zu“, sagte Jenas Geschäftsführer Patrick Widera in einer entsprechenden Pressemitteilung.
Nach den bisher drei Aufeinandertreffen der Jenaer mit Bayer im DFB-Pokal im Viertelfinale 1992 und den beiden Erstrundenpartien 2012 und 2024 wird es somit das insgesamt vierte Mal sein, dass die Leverkusener ihre Visitenkarte im Ernst-Abbe-Sportfeld abgeben. „Dass wir die Werkself“ ganz herzlich in Thüringen und in Jena willkommen heißen dürfen, ist auch auf die beeindruckende Atmosphäre unserer Pokalbegegnung 2024 zurückzuführen, nach der die Kontakte zwischen den Vereinen stets aufrechterhalten wurden. Wir freuen uns auf das Wiedersehen und sind sicher, dass die FCC-Fans auch diesmal für einen besonderen Rahmen sorgen werden“, sagte Widera.
Der Zeiss-Manager dankte zugleich den Verantwortliche des Nordostdeutschen Fußballverbandes, die den Jenaern bei den Spielansetzungen der neuen Regionalliga-Saison unkompliziert entgegengekommen seien. Widera: „Hierzu befinden wir uns in partnerschaftlichen Gesprächen im Hinblick auf die Spielplangestaltung.“
Tickets für beide Spiele gibt es auf der Homepage des FC Carl Zeiss Jena.
www.fcc-ticketshop.de