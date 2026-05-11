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Freundschaftsfahrt in die Rhön Täglich 150 Kilometer in den Waden

Zwei junge Franzosen wollen’s wissen: Auf Fahrrädern erstrampeln sie gerade die 1300 Kilometer, die zwischen ihrem Heimatort Meyssac und der Vorderrhön liegen. Wieso?

Freundschaftsfahrt in die Rhön: Täglich 150 Kilometer in den Waden
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Beim Start im französischen Meyssac hatten die beiden mutigen Radler (Mitte) viele Zuschauer. Ein paar begleiteten sie noch ein Stück auf der Freundschaftsfahrt, dann ging es allein weiter. Foto: privat

Mit Etappen um die 150 Kilometer täglich nähert sich ein Radduo aus Meyssac in Frankreich der Rhön – es soll am Dienstag gegen Abend in Bettenhausen ankommen. Dann dürfen die beiden Männer erst einmal verschnaufen, ehe es in ein erlebnisreiches verlängertes Wochenende geht. Das übrigens dürfen nicht nur sie genießen, sondern auch die 26 weiteren Gäste aus Meyssac, die am Donnerstag per Bus in der Rhönblick-Gemeinde erwartet werden. Schließlich gibt es seit über 30 Jahren die Partnerschaft des kleinen französischen Städtchens am westlichen Rand des Zentralmassivs mit seinen knapp über 1300 Einwohnern zu den Vorderrhönern. Die Besuche wechseln alljährlich – dieses Mal sind die Rhöner die Gastgeber.

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Erstmals auf Zweirädern

Stets waren es aber bisher vier Räder – Busse oder Autos – die die befreundeten Familien hin und her brachten. Eine Freundschaftsfahrt nach Bettenhausen per Rad, das gab es noch nie. Die Idee stammt von einem Mitglied des französischen Partnerschaftsvereins, Gegenstück zum Freundschaftsverein Bettenhausen. Silvain Deswarte, der die Thüringer Rhön von Freundschaftsbesuchen bereits kennt, und sein Sportfreund Nicolas Mambrini (beide 35) haben kräftig trainiert, um die vielen Kilometer zu erstrampeln, begleitet von zwei Betreuern. Bei ihrer Abfahrt wurden sie erst noch von einigen Radlern eine Strecke lang begleitet, dann waren sie zu zweit. „Bisher hat jede Etappe gut geklappt“, weiß Claudia Schott, die Vorsitzende des Bettenhäuser Freundschaftsvereins. Man hält seit Tagen den Kontakt zu dem Duo und erwartet die Radler, die am 3. Mai gestartet sind, am Dienstag, 12. Mai, gegen Abend. Dann dürfen die beiden jungen Männer – nachdem sie gewiss umjubelt wurden – in ihre Gastfamilien einziehen.

Auch an der Regelschule Bettenhausen wehten schon die französische und die deutsche Fahne – es gab einen Schüleraustausch. Foto: privat

Ein Bus mit 26 Gästen aus Meyssac, der am Mittwochabend startet, soll am Donnerstagnachmittag in Bettenhausen ankommen. Übrigens nennen sich die Bewohner des Städtchens nicht Meyssacer, wie man hier wohl sagen würde, sondern Meyssacoises. Ein schönes Programm erwartet diese, zusammengestellt vom hiesigen Partnerschaftsverein. Alle werden in Gastfamilien aufgenommen. Zuvor jedoch gibt es einen Begrüßungsabend im Kulturhaus Bettenhausen. Auf diesen freuen sich auch schon die 46 Mitglieder des Rhöner Freundschaftsvereins.

Franzosen zu Gast beim Markt in Bettenhausen, rechts die Vorsitzende des hiesigen Freundschaftsvereins, Claudia Schott. Foto: Archiv/Gisela Ruck

Am Freitag geht es auf Tour nach Eisenach, wo neben der Wartburg eine besondere Stadtführung geplant ist: Zwei Mitglieder des Bettenhäuser Vereins, die heute in Wohlmuthausen ansässig sind, haben etliche Jahre in der Wartburgstadt gelebt und werden einen recht lebendigen Rundgang moderieren. Danach geht es zu einem anderen Wahrzeichen der Region, auf den Inselsberg und in den dortigen Funpark. Beim Abend in den Gastfamilien gibt es gewiss viel zu erzählen. Übrigens, so bemerkt Claudia Schott, schießen ihr bei solchen Gesprächen die Grundkenntnisse in Französisch „am besten wieder ins Hirn“.

Theater, Inselsberg und mehr

Am Samstag gibt es eine exklusive Theaterführung in Meiningen, die der Herpfer Detlef Dreßler leitet. Das Boule- (oder auch Pétanque)-Spiel, das am Nachmittag in Bettenhausen am Mehrgenerationenplatz geplant ist, dürfte so recht nach dem Geschmack der Franzosen sein – und auch nach dem von Moritz Debit. Der Bettenhäuser wirft die Kugel regelmäßig geschickt und hat mit Erfolg bereits eine Fangemeinde für das Spiel auch in der hiesigen Region aufgebaut. Mit einem Mitbringbuffet im Seebaer Kulturhaus geht am Abend der Besuch auch schon wieder zu Ende.

Boule-Spieler in Bettenhausen, beim Kennenlern- Turnier 2025 Foto: Archiv/privat

Den Termin rund um Himmelfahrt hatte man laut Claudia Schott ausgewählt, damit möglichst viele Gäste mitfahren können und auch die Gastgeber genügend Zeit haben. Leider lernt man diesmal die neue Bürgermeisterin von Meyssac – frisch gewählt – noch nicht kennen, da es bei ihr am Ende doch nicht gepasst hat. Beim Gegenbesuch wird dies aber gewiss gelingen, ist sich Claudia Schott sicher.

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09.09.2024 15:03 Franzosen als Gäste Heiß und heiter in Bettenhausen

Wenn Franzosen aus Meyssac wieder mit Käse, Wein und Knoblauch in die Rhön reisen, dann ist Denkmaltag und deutsch-französischer Markt in Bettenhausen. Aber warum hatten sie auch Schrott dabei?

Dass Stéphanie Ciscard, die Nachfolgerin des langjährigen Bürgermeisters Christophe Caron, ebenso eine Unterstützerin der freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Kommunen sein wird, daran gibt es freilich heute schon keinen Zweifel. Immerhin haben Bettenhausen und die Rhönblick-Gemeinde seinerzeit unter anderem den Weihnachtsmarkt in die kleine Stadt in Frankreich gebracht, inklusive Bratwurst. Und den möchte heute keiner mehr missen – aus dem einzelnen Rhöner Bratwurststand ist längst ein viel beachteter französischer Handwerkermarkt geworden.

Beim Markt zum Denkmaltag in Bettenhausen ist der Stand der französischen Freunde freilich ebenfalls ein immer gut besuchter Platz für Gaumenfreuden mit Wein, Käse, Wurst und guten Kontakten zwischen Menschen, die sonst 1300 Kilometer entfernt voneinander wohnen. Die Strecke zurück nehmen die beiden Pedalhelden vom Mai 2026 übrigens nur zu einem Teil wieder unter die Fahrräder, beim Rest vertrauen sie dann doch auf motorgetriebene Fortbewegungsmittel.