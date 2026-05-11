Freundschaftsfahrt in die Rhön: Täglich 150 Kilometer in den Waden

Erstmals auf Zweirädern

Stets waren es aber bisher vier Räder – Busse oder Autos – die die befreundeten Familien hin und her brachten. Eine Freundschaftsfahrt nach Bettenhausen per Rad, das gab es noch nie. Die Idee stammt von einem Mitglied des französischen Partnerschaftsvereins, Gegenstück zum Freundschaftsverein Bettenhausen. Silvain Deswarte, der die Thüringer Rhön von Freundschaftsbesuchen bereits kennt, und sein Sportfreund Nicolas Mambrini (beide 35) haben kräftig trainiert, um die vielen Kilometer zu erstrampeln, begleitet von zwei Betreuern. Bei ihrer Abfahrt wurden sie erst noch von einigen Radlern eine Strecke lang begleitet, dann waren sie zu zweit. „Bisher hat jede Etappe gut geklappt“, weiß Claudia Schott, die Vorsitzende des Bettenhäuser Freundschaftsvereins. Man hält seit Tagen den Kontakt zu dem Duo und erwartet die Radler, die am 3. Mai gestartet sind, am Dienstag, 12. Mai, gegen Abend. Dann dürfen die beiden jungen Männer – nachdem sie gewiss umjubelt wurden – in ihre Gastfamilien einziehen.