Freundschaftsfahrt in die Rhön: Täglich 150 Kilometer in den Waden

Mit Etappen um die 150 Kilometer täglich nähert sich ein Radduo aus Meyssac in Frankreich der Rhön – es soll am Dienstag gegen Abend in Bettenhausen ankommen. Dann dürfen die beiden Männer erst einmal verschnaufen, ehe es in ein erlebnisreiches verlängertes Wochenende geht. Das übrigens dürfen nicht nur sie genießen, sondern auch die 26 weiteren Gäste aus Meyssac, die am Donnerstag per Bus in der Rhönblick-Gemeinde erwartet werden. Schließlich gibt es seit über 30 Jahren die Partnerschaft des kleinen französischen Städtchens am westlichen Rand des Zentralmassivs mit seinen knapp über 1300 Einwohnern zu den Vorderrhönern. Die Besuche wechseln alljährlich – dieses Mal sind die Rhöner die Gastgeber.