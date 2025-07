Freundschaft endet tödlich: Kochtopf als tödliche Waffe - lange Haft für 90-Jährige

Sommerabend mit Eisdielenbesuch

Die Freundinnen, die sonst kaum Kontakte hatten, sahen sich fast täglich. Die Jüngere, wenngleich selbst schon körperlich eingeschränkt, unterstützte die Ältere etwa beim Einkaufen. So auch an jenem Tag Mitte Juli 2024. Die beiden gingen wie so oft in den Supermarkt und besuchten danach eine Eisdiele, um gemütlich Eis zu essen. An der Wohnung der Älteren half ein Nachbar, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen.