Mitglieder, Freunde und Interessierte haben sich dieser Tage im Ilmenauer Ratssaal getroffen, um sich im Vorfeld über die Wahlen in den USA zu informieren. Wie Philipp Schiele, Präsident des Deutsch-Amerikanischen Freundeskreises Ilmenau, mitteilt, hatte der Freundeskreis gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung zu dieser Veranstaltung eingeladen, zu der neben rund 30 Interessierten im Ratssaal auch die Bürgermeisterin der Partnerstadt Blue Ash per Videoschalte zugeschaltet war. Nach einem Vortrag des Referenten für den nordatlantischen Raum, Jonathan Nowak, diskutierten die Gäste, zu denen auch Stadtratsmitglieder gehörten, in entspannter Runde. „Das positive Feedback bestärkt uns in unserer Arbeit“, so Schiele zufrieden. Als nächstes wollen sie den Besuch einer Delegation aus Blue Ash, der für September geplant ist, unterstützen. Wer gerne im Verein mitwirken möchte, kann sich jederzeit per E-Mail unter: contact@usfriends-il.de melden, so Schiele abschließend.