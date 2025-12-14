Im Saal der Meininger Kirche zum Heiligen Kreuz herrschte eine ganz besondere Stimmung. Prall gefüllte Tische und Bänke säumten den Saal, weihnachtliche Deko schuf eine einladende Atmosphäre und überall wurde miteinander geschwatzt und gelacht. Viele Nationen versammelten sich am vergangenen Samstag, um gemeinsam mit dem Freundeskreis der Migranten den Advent zu feiern. Bereits vor offiziellen Beginn um 15 Uhr erschienen die Gäste bepackt mit allerlei Mitbringseln. Der Freundeskreis der Migration zeigte sich begeistert von dem vielen Essen, das die Gäste zur Feier mitbrachten. Von verschiedensten Backwaren wie Kuchen, Plätzchen und kleinen Brötchen über traditionelle Salate bis hin zu Pizzen gab es alles, was das Herz begehrte.