Schlafen bei nicht unbedingt sommerlichen Temperaturen in der Hängematte zwischen zwei Bäumen oder in Schutzhütten am Wegesrand. Bei Wind und Wetter zu Fuß mit zehn bis 15 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken, um all das mitzuschleppen, was man eben draußen so braucht – das muss man schon richtig wollen, wenn man Teil der regional bunt gewürfelten Truppe ist, die seit nunmehr sieben Jahren immer wieder auf dem Rennsteig unterwegs ist. Die jungen Männer im Alter zwischen 24 und 28 Jahren kennen sich zum Teil bereits aus Zeiten, als sie in Bad Liebenstein gemeinsam den Kindergarten besuchten. Andere Teilnehmer der sich jährlich auf den Weg machenden Wandergruppe entlang des Rennsteigs, sind Freunde aus Schulzeiten oder auch erst durch das Studium dazugestoßen. Sie kommen nicht nur aus Bad Liebenstein, sondern auch aus Dresden, Offenburg und Erfurt und haben den Rennsteig als gemeinsamen Traum, dem sie immer wieder Stück für Stück näherkommen.