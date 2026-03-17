Sie hatte nicht nur einen Scheck dabei, sie griff auch zum Tischtennisschläger: Die SPD-Politikerin und Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie (TMSGAF) Gesundheit, Tina Rudolph, machte Station bei der Nachwuchsabteilung des TTC Zella-Mehlis e. V. In der Dreifeldersporthalle der Friedrich-Schiller-Schule in Zella-Mehlis konnte sie sich dabei von der tollen Nachwuchsarbeit des Vereins überzeugen, teilte Uwe Schlütter vom TTC in einer Pressemeldung mit. Dabei griff sie auch selbst zum Tischtennisschläger, um ein paar Bälle mit Nachwuchssportlern zu wechseln. „Ich habe einen tollen Eindruck gewonnen und bin überzeugt, dass der TTC seinen Weg weitergehen wird, dazu wünsche ich viel Erfolg“, sagte Tina Rudolph.