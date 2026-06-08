Die Freude war allenthalben groß in Suhl, als vergangene Woche die Nachricht die Runde machte, dass das Singen des Rennsteigliedes in die Thüringer Landesliste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird. Eine kleine, von Oberbürgermeister André Knapp (CDU) angeführte Abordnung mit Volksmusiksängerin Karin Roth und Vertretern der Ortsgruppe Suhl des Rennsteigvereins nahm die Urkunde von Kulturminister Christian Tischner (CDU) in der Staatskanzlei entgegen. Natürlich nicht ohne die weithin bekannte und beliebte heimliche Thüringer Hymne auch anzustimmen.