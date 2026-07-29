Die Gemeinde Schwarza ist seit kurzem offiziell schuldenfrei. Nach dem Auslaufen einer Zinsbindung und angesichts der derzeit günstigen Konditionen auf dem Finanzmarkt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die letzten noch offenen Verbindlichkeiten in Höhe von 70.000 Euro auf einen Schlag zu tilgen. Damit ist ein Kapitel abgeschlossen, das die Kommune über viele Jahre hinweg geprägt hat.