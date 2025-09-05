Die Pfaffenteiche in Ilmenau-Roda: Fast hatte man das Gefühl, sie sind Teil der unendlichen Geschichte von Michael Ende. Zumindest hat es sich für viele so angefühlt – für Anwohner und für Politiker. Lange Zeit war der Ausgang dieser scheinbar unendlichen Geschichte offen. Doch wie in der Fiktion scheint es auch in der Realität ein Happy End zu geben. Die Sanierung der Pfaffenteiche ist nun endlich abgeschlossen und die Wasserareale wurden am Freitagvormittag feierlich übergeben.