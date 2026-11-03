Die 17. Gleichbergschau des Rassekaninchen-Zuchtvereins T445 Simmershausen könnte durchaus auch als ein Weckruf an alle Kleintierzüchter und Interessierte, aber auch an übergeordnete Institutionen, von der kommunalen Ebene aufwärts, verstanden werden, alles dafür zu tun, dass dieses Hobby nicht zum Aussterben verurteilt wird. Das eine solche Anmerkung durchaus berechtigt ist, dafür spricht auch der Umstand, dass die Gleichbergschau in diesem Jahr bisher die einzige Rassekaninchenschau war, die in unserem Landkreis stattfand. In zurückliegenden Jahren fanden auf Kreisebene drei verschiedene Schauen statt.