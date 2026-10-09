Genf - Die Verleihung des Friedensnobelpreises an die südafrikanische Juristin Navanethem Pillay ist nach Ansicht der Vereinten Nationen ein starkes Signal im Kampf für Menschenrechte. Diese Auszeichnung "unterstreicht die Notwendigkeit und den Wert der Menschenrechte - heute mehr denn je", sagte eine Sprecherin des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR) in einer ersten Reaktion in Genf.