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Fretterode in Nordthüringen Polizeieinsatz in Fretterode – Auseinandersetzung mit Presse

Nach einer mutmaßlichen Attacke auf Journalisten läuft in Fretterode ein Polizeieinsatz. Vieles ist noch unklar - die Ermittler stehen erst am Anfang.

Fretterode in Nordthüringen: Polizeieinsatz in Fretterode – Auseinandersetzung mit Presse
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In Fretterode soll es eine Auseinandersetzung mit Journalisten gegeben haben. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Fretterode - Im nordthüringischen Fretterode soll es nach Angaben der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung mit Journalisten gegeben haben. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage mitteilte, steht der Vorfall im Zusammenhang mit einem laufenden Polizeieinsatz vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen richtet sich der Einsatz gegen einen 56-jährigen Mann. Weitere Details dazu waren zunächst unklar.

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Der Sprecher müsse sich zunächst "einen Überblick verschaffen" sowie Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft halten. Unklar blieb zunächst auch, wer an der Auseinandersetzung beteiligt war und ob es Verletzte gab. Angaben zu den betroffenen Journalisten konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.