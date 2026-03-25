Fretterode in Nordthüringen: Polizeieinsatz in Fretterode – Auseinandersetzung mit Presse

Fretterode - Im nordthüringischen Fretterode soll es nach Angaben der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung mit Journalisten gegeben haben. Wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage mitteilte, steht der Vorfall im Zusammenhang mit einem laufenden Polizeieinsatz vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen richtet sich der Einsatz gegen einen 56-jährigen Mann. Weitere Details dazu waren zunächst unklar.