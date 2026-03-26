Fretterode - Nach einem Angriff auf Journalisten im nordthüringischen Fretterode am Mittwochabend sind die beiden Tatverdächtigen auf freiem Fuß. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft Mühlhausen seien der 56-Jährige und der 22-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus Mangel an Haftgründen entlassen worden, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Nordhausen der Deutschen Presse-Agentur. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen bestätigte Informationen der dpa, nach denen die beiden Tatverdächtigen der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind.