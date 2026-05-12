Wenn ein bundesweit bekannter Neonazi einen neuen Coup landet, um die NS-Ideologie nun auch bei Kindern zu verbreiten, dann sorgt das selbst im Landkreis Hildburghausen für Besorgnis, wo öffentliche Aktivitäten von Rechtsextremen seit Langem zum Alltag gehören. Und so folgten am Montag mehr als 150 Menschen der Einladung des „Bündnisses Vielfalt Schleusingen“, um mit Panzer- und Geschichtsexperten über das Projekt des Gastwirts und Nazi-Shop-Betreibers Tommy Frenck zu diskutieren.