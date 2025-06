Sinner zeigte auch gegen Djokovic eine imponierende Leistung. Der 38 Jahre alte Djokovic hatte im Viertelfinale gegen Alexander Zverev in vier Sätzen gewonnen. Gegen Sinner bewies Djokovic wieder, dass er auch im fortgeschrittenen Alter noch mit den Besten mithalten kann. Doch der Italiener war einfach zu stark und ist in Paris in diesem Jahr weiter ohne Satzverlust. Nach 3:16 Stunden verwandelte Sinner seinen zweiten Matchball.