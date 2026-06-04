Titelparty in Paris: Freundin Thomalla wäre dabei

Auch das verlorene Finale in Paris vor zwei Jahren im Fünfsatzkrimi gegen Alcaraz schmerzte. Genau wie seine beiden anderen sehr unterschiedlich verlaufenen Grand-Slam-Endspiele bei den US Open 2020 und Australian Open 2025.

Wenn es jetzt endlich mit dem ersehnten Triumph klappt, will auch Freundin Sophia Thomalla zur Titelparty nach Paris reisen. Die Moderatorin, die zuletzt beruflich eingebunden war, würde dann Zverevs Team mit Vater, Mutter, Bruder, Oma, Kumpels und Dackel Mishka vervollständigen. Dann wäre Zverevs Glück vermutlich perfekt. Doch der deutsche Tennisstar lebt aktuell nicht im Konjunktiv.