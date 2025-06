Zverev meistert ersten Härtetest

Zverev war das gar nicht unrecht. So konnte der Weltranglisten-Dritte in aller Ruhe an seiner Gesundheit und der sportlichen Form arbeiten. Die ersten Gegner Learner Tien (USA) und Jesper de Jong (Niederlande) waren für den Vorjahresfinalisten kein Gradmesser. Erst der Italiener Flavio Cobolli war in der dritten Runde ein erster kleiner Härtetest - den Zverev mit Bravour meisterte.