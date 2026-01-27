Eine fremde Sprache zu sprechen hilft entscheidend, Menschen zu verstehen und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Mehrsprachigkeit ist zudem ein zentrales Element der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Kommunikation in mehreren Sprachen und interkulturelles Verständnis gehören zu den Schlüsselkompetenzen der allgemeinen und beruflichen Bildung. Jährlich einmal findet dazu ein Tag der Fremdsprachen am Rhön-Gymnasium in Kaltensundheim statt, wo die Vorteile, andere Sprachen sprechen und zu verstehen, im Fokus stehen: Das Erlernen von Fremdsprachen geht weit über die bloße Kommunikationsfähigkeit hinaus. Es trägt dazu bei, Selbstvertrauen zu entwickeln, es erhöht die Konzentrationsfähigkeit und verbessert das Hörverständnis. Am Gymnasium werden neben englisch auch französisch, spanisch, Latein und russisch als zweite Fremdsprachen unterrichtet. Vergangene Woche waren auf Einladung zu Gast an der Rhöner Bildungseinrichtung das France-Mobil sowie das Russo-Mobil.