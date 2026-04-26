Fremdsprachen: Immer weniger Schüler lernen Russisch - Das sind die Gründe

Erfurt (dpa/th) - An Thüringens Schulen sitzen immer weniger Kinder und Jugendliche im Russisch-Unterricht. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Russisch-Schüler geradezu eingebrochen und hat sich seit dem Schuljahr 2021/2022 mehr als halbiert. Ob es an den sechs Fällen liegt, die Lernende in der russischen Grammatik bändigen müssen oder ob sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine negativ auf das Image des Russisch-Unterrichts ausgewirkt hat, lässt sich anhand von Daten aus dem Bildungsministerium nicht klären. Doch es gibt noch andere Gründe, die eine Rolle spielen dürften.