Der Juli 2026 hat zwar heiße Luft gebracht, dem Fremdenverkehr im Kreis Schmalkalden-Meiningen aber eine frische Brise beschert. Die Nächtigungen in den Betrieben mit zehn und mehr Gästebetten sind laut der Landesstatistik von 66.559 im Vorjahresmonat auf 75.380 gestiegen. Das ist ein Zuwachs um 13 Prozent in einem schwierigen Markt. Damit liegt der Kreis auf Platz fünf in Thüringen, nach dem Wartburgkreis, dem Kreis Gotha, der Landeshauptstadt Erfurt, sowie dem Kreis Saalfeld-Rudolstadt.