Der August hat dem Jahr 2025 zwar keinen Hochsommer gebracht – und dennoch hat für den Tourismus im Kreis Schmalkalden-Meiningen die Konjunktursonne geblinzelt. Am Ende stehen 78.118 Übernachtungen in den Betrieben mit mindestens zehn Gästebetten, sowie Campingplätzen ab einer bestimmten Größenordnung, zu Buche. Das bringt dem Kreis wieder einen vorderen Platz in Landesmaßstab, mit etwas Abstand zur Landeshauptstadt Erfurt, sowie dem Wartburgkreis und dem Kreis Gotha mit ihren Kurkliniken. Weimar, die Klassikerstadt mit ihre vielen Bildungstouristen, liegt etwas dahinter.