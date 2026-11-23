In der Geheimen Gasse in Haina kommen Pferde am Fenster vorbei. Im kleinen Holzhaus mit dem blauen Dach flackert der Ofen, von der Decke hängen Kräuter. Ein bisschen sieht es hier aus, als könnten Pettersson und Findus gleich um die Ecke kommen. Wobei Sigrid Niedner ihr eigenes Gespann hat. Hündin Maja und Huhn Traudel holen sie am Tor ab und sitzen schon mal zusammen auf dem Kissen vor der Tür. Sie hören beide aufs Wort, sagt sie. Auch das Huhn.