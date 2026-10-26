Im September sind die letzten Badefreunde aus dem Pool gestiegen, der Wasserspiegel hat sich geglättet. Für das Team um Schwimmmeister Lutz Kermann, der Verstärkung durch eine Kollegin bekommen hat, war damit zwar die Saison gelaufen aber die Arbeit längst nicht erledigt. „Die Mitarbeiter in unseren Freibädern Struth-Helmershof und Kleinschmalkalden haben ja noch einige Wochen mit der Nachbereitung zu tun“, sagt der Floh-Seligenthaler Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU). „Und sie nehmen natürlich auch erst einmal Urlaub. Der Sommer war lang.“