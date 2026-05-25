Zell am See (dpa) -Ein 18-jähriger Mountainbiker aus Bayern ist in Österreich tödlich verunglückt. Der junge Mann sei bei einer Abfahrt in Leogang (Pinzgau) gestürzt, berichtete die Polizei im Bundesland Salzburg. Andere Radfahrer hätten die Rettungskräfte verständigt. Der 18-Jährige war noch mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, überlebte seine schweren Verletzungen aber nicht. Wo genau aus Bayern er herstammte, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen.