Freizeitunfall: Gleitschirmflieger beim Start abgestürzt

Haibach (dpa/lby) - Ein Gleitschirmflieger ist im niederbayerischen Haibach kurz nach dem Start aus etwa 20 Metern Höhe abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der knapp 60-Jährige war am Dienstagmittag am Startplatz in Sommerberg (Landkreis Straubing-Bogen) abgehoben. "Kurz danach erfassten ihn wohl wiederholt seitliche Windböen, die teilweise zum Einklappen des Schirms führten", teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Der Flieger kam den Angaben zufolge dadurch ins Rotieren, trudelte zu Boden, und der Mann stürzte nur noch teilweise durch den Schirm gebremst zu Boden.