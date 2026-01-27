Freizeitunfälle: Junger Bergsteiger am Grünstein abgestürzt

Schönau am Königssee (dpa/lby) - Ein junger Bergsteiger ist am Grünstein im Berchtesgadener Land im unwegsamen alpinen Gelände abgestürzt und gestorben. Der 23-Jährige "war im völlig weglosen Gelände unterwegs", wie der Leiter der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei sagte. Mit Blick auf die steilen Abbrüche am Grünstein schilderte er: "Das ist ein Gelände, da müsste man sich alle Sicherungen selbst machen. Da wäre Sicherungsmaterial wie Seil und Gurt, Schlaghaken und Friends angemessen gewesen." Diese Ausrüstung habe der Mann aber nicht bei sich gehabt. Ein Friend ist ein Klemmgerät.