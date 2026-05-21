Freitag, 22. Mai

Die Stadt Kaltennordheim lädt vom 22. bis 26. Mai zum 462. Heiratsmarkt ein – mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Freuen können sich die Besucher auf ein buntes Markttreiben mit über 100 Händlern sowie zahlreiche Fahr- und Laufgeschäfte. Ergänzt wird das Angebot durch ein vielfältiges Bühnen- und Rahmenprogramm. Freitag: Eröffnung mit Fußball-Pokalfinale der „Alten Herren“ sowie Livemusik im Schlosshof. Samstag: Markteröffnung mit Fassbieranstich, sportliche Highlights und Abendprogramm mit DJs und Livemusik. Sonntag: Jugend- und Seniorenturniere, Frühschoppen, Kaffee & Kuchen sowie Musikveranstaltungen. Montag: musikalisches Programm, Liveband und großes Höhenfeuerwerk. Dienstag: Familientag und Tag der offenen Tür bei der Stützpunktfeuerwehr. Zahlreiche Musikacts, Sportveranstaltungen und kulinarische Angebote sorgen an allen Tagen für Unterhaltung und Genuss. Auch der Einzelhandel lädt zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Das Heimatmuseum ist täglich von 14 bis 17 Uhr geöffnet.