Freizeittipp: Wer den Gegner wegschubst, holt sich den Sieg

Endlich Wochenende! Wer den Gegner wegschubst, holt sich den Sieg

Wintersport, obwohl Schnee und Eis fehlen? Ja, in Oberhof ist das möglich. Auf dem Gelände des Golfkletterparks ist noch bis Ende März eine Eisbahn aus Plastikplatten aufgebaut. Dort versuchen sich Gruppen nach Anmeldung am Eisstockschießen. Wer die Sportgeräte präzise und möglichst nah am blauen Punkt platziert, kann den Gegner ausschalten.