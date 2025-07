Freizeittipp: Raritäten beim Suhler Orgelsommer

Der 43-jährige Cooman stammt aus den USA. Cooman wurde am 12. Juni 1982 in Rochester, New York, geboren. Seine Großmutter, die Musik unterrichtete und Absolventin der Eastman School of Music war, brachte ihm Musik nahe. Cooman erhielt schon früh Klavier- und Orgelunterricht und begann mit acht Jahren zu komponieren. Als Teenager gründete er seine eigene Softwarefirma.