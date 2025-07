Utting am Ammersee (dpa/lby) - Europa mit der Friedenstaube - das ist dieses Jahr das Motiv des Feld-Labyrinths Ex Ornamentis in Utting am Ammersee. Ein Irrgarten mit politischer Dimension, betrachtet man die verschlungenen Wege auf der Suche nach Frieden in der Ukraine, aber auch in Nahost und in anderen Teilen der Welt mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Corinne und Uli Ernst bieten seit 1999 jedes Jahr ein Pflanzenlabyrinth zu verschiedenen Themen.